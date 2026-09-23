Çarşı ziyaretinde Erzincan Valisi Aydoğdu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Çarşı ziyaretinde Erzincan Valisi Aydoğdu, vatandaşların talep ve önerilerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çarşıda vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek iletilen talep ve önerileri dinledi. Aydoğdu, ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyip vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.
Çarşıda hemşehrileri ve esnafla sohbet eden Aydoğdu, vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinledi.
Esnafla da görüşen Aydoğdu, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Aydoğdu, vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: İHA
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