Çarşı ziyaretinde Erzincan Valisi Aydoğdu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte vatandaşlar, gençler ve esnafla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Çarşıda hemşehrileri ve esnafla sohbet eden Aydoğdu, vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinledi.

Esnafla da görüşen Aydoğdu, iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Aydoğdu, vatandaşlarla sohbet ederek kendisine iletilen konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.