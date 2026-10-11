Cide Limanı\'nda biriken mil ve kumun deniz dibi tarama gemisiyle temizliğine başlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan limanda biriken mil ve kumların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cide Limanı'nda oluşan milin limandan temizlenmesi ve gemi ve teknelerin rahat bir şekilde limana yanaşmaları için deniz dibi tarama gemisiyle çalışma başlatıldı.

Çalışmaların ilk aşamasında liman girişi ve çay ağzındaki kum ve mil tahliye edilecek. Daa sonra liman içerisinde tarama çalışmalarının devam etmesinin planlandığı belirtildi.