Kaplanla fotoğraf çektirmek isterken canından oldu

Kaplanla fotoğraf çektirmek isterken canından olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere’deki bir vahşi yaşam parkında fotoğraf çektirme isteği ölümle sonuçlandı. Güvenlik bariyerini aşarak Sibirya kaplanının bulunduğu alana giren bir ziyaretçi, hayvanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından park tahliye edilirken, yetkililer saldırının nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında yaşanan olay faciayla sonuçlandı. Kaplanı arka plana alarak fotoğraf çektirmek isteyen bir adam, güvenlik bariyerini aşarak hayvanın bulunduğu alana girdi. Sibirya kaplanının saldırısına uğrayan adam hayatını kaybederken, olay park ziyaretçileri arasında paniğe neden oldu.
ÖNCE DANS ETTİ, ARDINDAN KAPLANIN ALANINA GİRDİ
Görgü tanıklarının aktardığına göre, olaydan kısa süre önce ziyaretçi alanında dans eden ve kulaklıkla müzik dinleyen adam, kaplanı izleyerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra güvenlik bariyerini aşarak hayvanın bulunduğu bölüme geçti.
Kaplanın saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı. Olayı gören ziyaretçiler hayvana müdahale etmeye ve dikkatini dağıtmaya çalışırken, park görevlileri de acil durum prosedürlerini devreye soktu.
SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
10 Ekim'de meydana gelen olayın ardından bölgeye polis, ambulans ve hava ambulansı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay nedeniyle Yorkshire Wildlife Park tahliye edildi ve park geçici olarak ziyarete kapatıldı. Polis, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için soruşturma başlattı.
KAPLAN UYUTULMAYACAK
Olayın ardından gözler, saldırıyı gerçekleştiren Altai isimli Sibirya kaplanına çevrildi. Park yönetimi, hayvanın saldırı sırasında yaralanmadığını ve uyutulmayacağını açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybeden adamın kimliğini kamuoyuyla paylaşmazken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Polis ayrıca saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.
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