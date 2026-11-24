Van semalarında oluşan çift katmanlı mercek bulutu, tarihi Van Kalesi ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı. Gökyüzünde farklı katmanlar halinde sıralanan bulut oluşumu, kentin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Van Kalesi ile eşsiz bir manzara oluşturdu.

Van'da zaman zaman etkileyici görüntülere sahne olan gökyüzü, bu kez çift katmanlı mercek bulutuyla dikkat çekti. Özellikle belirgin hatları ve üst üste sıralanmış görünümüyle görenlerin ilgisini çeken bulut, tarihi Van Kalesi'nin üzerinde görsel şölen sundu. Lenticular bulut olarak da bilinen bu oluşumlar, ekseriyetle merceği andıran şekilleriyle diğer bulut türlerinden ayrılıyor. İki ayrı katman halinde ortaya çıkan bulut ise görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bir tarafta Urartular döneminden günümüze ulaşan tarihi Van Kalesi, diğer tarafta gökyüzünde sıra dışı şekliyle beliren çift katmanlı mercek bulutu, Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerini aynı karede buluşturdu. Van semalarında kısa süreliğine görülen doğa olayı, kentin tarihi dokusuyla birleşerek izleyenlere unutulmaz manzaralar sundu. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla dikkat çeken kentte, gökyüzünde meydana gelen sıra dışı bulut oluşumu bir kez daha Van'ın dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaptığını gözler önüne serdi.