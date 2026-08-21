Yalova’da atık suları arıtmadan deşarj eden belediyeye 7,9 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova Çınarcık'ta arıtılmadan denize atık su deşarjı yapan Çınarcık Belediyesi ve Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'ne toplam 7 milyon 970 bin lira ceza uyguladı.

Yalova İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, 14 Ağustos'ta Çınarcık Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattı güzergahında yapılan denetimde; Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan Taş Liman Bölgesi'nde 2 bacadan, Vali Akı Caddesi üzerinde 2 farklı bacadan olmak üzere 4 bacadan arıtılmamış atık suların taştığı ve Marmara Denizi'ne deşarj yapıldığı tespit edildi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesine arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 5 milyon 34 bin lira idari ceza uygulandı. 17 Ağustos'ta da Çınarcık Teşvikiye, Karpuzdere Atıksu Arıtma Tesisi (Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği) ve terfi merkezinde yapılan denetimde Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı, Terfi merkezinde biriken atık suların Teşvikiye Deresi'ne arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği'ne 2 milyon 97 bin lira idari ceza verildi.