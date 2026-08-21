İdlib'de Patlama: 3 Ölü, 6 Yaralı
Suriye'de İdlib'in Ayn el-Kasab köyünde patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü.
Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Ayn el-Kasab köyündeki bir evde patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İdlib vilayetine bağlı Ayn el-Kasab köyünde patlamanın meydana geldiği evde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Söz konusu evdeki patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.
Meydana gelen patlamanın kaynağı olarak Ayn el-Kasab köyündeki bir evin içinde bulunan ve balıkçılıkta kullanılan patlayıcı maddeler gösterildi.
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