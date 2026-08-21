Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay - Son Dakika
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Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın teknik ekibiyle ilgili tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı kişinin doktora öğrencisi olduğu iddiasının ardından bu kez maç ve performans analisti Kutay Arslan'ın kariyer geçmişi tartışma yarattı. Arslan'ın, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın yakın arkadaşı olduğu da öne sürülürken, ortaya çıkan bilgiler taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de teknik heyette Maç ve Performans Analisti olarak görev yapan Kutay Arslan'ın geçmişte çalıştığı takımların yer aldığı kariyer kaydı ortaya çıktı.

Söz konusu kayıtta Arslan'ın Şirinyerspor, Çengelköyspor ve Yeniköyspor'da amatör takım antrenörlüğü yaptığı görülüyor. Arslan'ın daha sonra Fenerbahçe'de U13-U15 yaş grubu takım antrenörlüğüne, ardından da Maç ve Performans Analisti görevine getirildiği bilgisi yer alıyor.

Aman <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

EMRE KARTAL'IN YAKIN ARKADAŞI OLDUĞU İDDİASI

Tartışmayı büyüten bir diğer detay ise Kutay Arslan'ın İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın yakın arkadaşı olduğu iddiası oldu. Arslan'ın Emre Kartal ile arkadaşlığının Fenerbahçe'deki görevlendirilmesinde herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin kulüpten yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aman <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Kutay Arslan'ın kariyer geçmişinin paylaşılmasının ardından bazı Fenerbahçe taraftarları teknik heyetin oluşturulma biçimini eleştirdi. Özellikle amatör takımlardaki görevlerinden Fenerbahçe A Takımı'nın maç ve performans analizi ekibine uzanan kariyer yolu tartışmaların odağına yerleşti.

Taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün hedefleri doğrultusunda teknik ekipte görev alan isimlerin tecrübe ve kariyerlerinin daha güçlü olması gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.

"PROFESÖR" İDDİASI DA TARTIŞILMIŞTI

İsmail Kartal'ın teknik ekibi bir gün önce de başka bir iddiayla tartışılmıştı. Gazeteci Ahmet Selim Kul, Kartal'ın daha önce "profesör" olarak tanıttığı bir kişinin gerçekte doktora öğrencisi olduğunu öne sürmüştü.

Kul ayrıca teknik heyette bazı isimlerin Emre Kartal'la olan arkadaşlıkları üzerinden görev aldığını iddia etmişti. Kutay Arslan'ın kariyer geçmişinin ortaya çıkmasıyla teknik heyete yönelik tartışmalar yeniden alevlendi.

Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay

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Son Dakika Spor Aman Aziz Yıldırım görmesin! Fener taraftarını çileden çıkaran olay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    ulan takımı karıştırmak için hergün haber pompalı yorsunuz bu nasıl haber kanalı ?? 2 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    o değilde İsmail kartalla olmaz aha takıma ingilizce bilen futbolcuyu okşuyacak hoca lazım böyle olmaz 1 0 Yanıtla
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