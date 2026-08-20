İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Suriye resmi ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Bu, İsrail'in daha önce İdlib'deki havaalanına düzenlediği saldırının ardından geldi.
İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Dera ilinde hava sahasını ihlal etti.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 18 Ağustos'ta, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?