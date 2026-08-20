Trabzon'da Bulunan Ceset Sel Kayıplarından Olabilir - Son Dakika
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Trabzon'da Bulunan Ceset Sel Kayıplarından Olabilir

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Trabzon'da denizde bulunan erkek cesedinin, Giresun'daki selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olabileceği belirtildi. Valilik, naaşın yakınları tarafından teşhis edildiğini, kesin kimlik için Adli Tıp sürecinin başlatıldığını açıkladı.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Giresun'da selde araçlarıyla akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Akkaya'ya (45) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, dün Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Denizde hareketsiz olan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, bulunan cesedin 13 Ağustos'ta Giresun'da yaşanan sel afetinde akıntıya kapılarak kaybolan ve arama çalışmaları süren Mehmet Akkaya'ya ait olabileceği değerlendiriliyor.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 13 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan bir araç içerisinde bulunan 3 vatandaşımızdan bir tanesi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, kaybolan 2 vatandaşımızla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. İlk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) isimli vatandaşımızın naaşı dere kenarında bulunmuştur. Arama faaliyetleri devam ederken, 19 Ağustos 2026 tarihinde Trabzon ili Ortahisar ilçesinde denizde bulunan ve diğer kayıp vatandaşımız Mehmet Akkaya'ya (45) ait olabileceği değerlendirilen naaş yakınları tarafından teşhis edilmiş olup kesin kimlik tespiti için ise Adli Tıp süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Bulunan Ceset Sel Kayıplarından Olabilir - Son Dakika

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