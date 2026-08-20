Tren Raylarına Atlayan Doktor Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, tren raylarına atlayan bir doktor hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Lale tren istasyonunda 17 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mamak Devlet Hastanesinde görevli Doktor S.T. henüz bilinmeyen bir nedenle tren raylarına atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trenin altında kalan S.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.