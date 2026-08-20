Amedspor'da Transfer ve Hedefler Değerlendirildi - Son Dakika
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Amedspor'da Transfer ve Hedefler Değerlendirildi

Amedspor\'da Transfer ve Hedefler Değerlendirildi
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Amedspor yöneticileri ve teknik heyeti, yeni sezon hazırlıkları ve transfer sürecini açıkladı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ve Teknik Direktör Besnik Hasi, yeni sezon hazırlıkları, transfer süreci ve takımın son durumunu değerlendirdi. Şu ana kadar 17 transfer yaptıklarını açıklayan Şimşek, sıfırdan takım kurmanın zorluklarına dikkat çekti. Teknik Direktör Hasi ise takımın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını vurgulayarak "İlk yılımızda yıldız değil, savaşçı ve aç oyuncu istiyorum" dedi.

Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında Amedspor yöneticileri ve teknik heyeti, Süper Lig'in ilk haftasındaki Erzurumspor galibiyeti ve hafta sonu oynanacak Kocaelispor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda transfer süreci, kamp dönemi, altyapı çalışmaları ve takımın ligdeki hedefleri değerlendirildi.

"SIFIRDAN BİR TAKIM KURMAK GERÇEKTEN ZORDU"

Burdur kampının ardından Diyarbakır'da toplanarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Amedspor Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek, Galatasaray'dan Ali Turap'ın da katılmasıyla toplam 17 transfere ulaştıklarını söyledi. Geçen yıldan iskelet bir kadro kalmamasının işlerini zorlaştırdığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Transfer süreci gerçekten çok zordu. Geçen yıldan iskeletimiz olmadığı için sıfırdan bir takım kurmak kolay olmadı. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda kadromuzu oluşturduk. Lige yeni çıkmış bir takıma, Diyarbakır gibi bir yere transfer yapmak daha da zordu. Çünkü dünyadaki futbolcuların çoğu ağırlıklı olarak İstanbul'u biliyor. Dilimiz döndüğünce anlattık. Ayrıca sadece transferle bitmiyordu, sahamız ve tesislerimiz de tadilattaydı. Yönetim kurulu üyelerimiz gece gündüz mesai harcayarak Süper Lig'e uygun, 5 yıldızlı otel konforunda bir tesis hazırladılar. Emeği geçen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

"KİMSE FENERBAHÇE GÜZELLEMESİ YAPMASIN"

Transfer sürecinde Fenerbahçe'den transfer taleplerinin karşılıksız kaldığını ve mecbur kalmadıkça kiralık oyuncu almayacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'den 4-5 futbolcu istedik. Ama hiçbir futbolcuyu bize vermediler. Basında tam tersi şeyler yazıldı. Kimse Fenerbahçe başkan ve yöneticisinin güzellemesini bize yapmasın. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oyuncu yetiştirmek için kurulmadık. Mecbur olmadıkça kiralık oyuncu almayız."

"YÖNETİM PROFESYONEL BİR ORTAM YARATIYOR"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi ise yönetim kurulunun çok iyi işler çıkardığını ve ihtiyaç duyulan oyuncuları takıma kazandırdığını belirtti. Zor bir ligde mücadele edeceklerinin altını çizen Hasi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulu sadece takım içerisinde değil, takım dışında da profesyonel bir ortam yaratmaya çalışıyor. İstediğim, ihtiyaç duyulan oyuncuları getireceklerini söylediler ve yapıyorlar. Takımdan şu anda memnunum. Ancak çok uzun ve zor bir lig olacak. 17 oyuncu geldi demek, 17 oyuncu da gitti demek. İlerleyen süreçte takımı daha da geliştirecek yeni oyuncu profillerine ihtiyacımız olabilir. Transfer dönemi hala açık, gidecek veya gelecek oyuncular olabilir."

"İLK YILIMIZDA YILDIZ DEĞİL, SAVAŞÇI VE AÇ OYUNCU İSTİYORUM"

Yönetim kurulunun genç, dinamik ve çok çalışkan olduğunu belirten Hasi, şöyle devam etti:

"Ligi nerede bitireceğimizle alakalı net bir cevap şu anda veremem. Transfer süreçleri her şeye gebe. Birinci yılımızda ben yıldız istemiyorum. Yıldız değil savaşçı oyuncu, aç oyuncu istiyorum ve sahada yüzde 100'ünü verecek oyuncular istiyorum. Para için veya buraya sırf gelmek için değil, gerçekten aç oyunculara ihtiyacımız var. Belli bir düzen kurduktan ve kadroyu var ettikten sonra hedeflerden, örneğin Avrupa'ya gitmekten bahsedebiliriz. Şu an bu konularda sakin olmakta fayda var. Henüz takımımız hazır değil. Tamamlanmış bir takım olması için belli profillere ihtiyacımız var."

"BARCELONA KARŞILAŞTIRMASI İÇİN ERKEN, HASSAS BİR BÖLGEDEYİZ"

Amedspor'un oyun kimliği ile bölgenin kültürel yapısını bir araya getirmek istediklerini belirten Hasi, takıma yönelik yapılan 'Barcelona' benzetmelerine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Barcelona'yla karşılaştırma yaparken biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü şu anda takım olarak o konumda değiliz. Takımın içerisinde bu kimliği yaratmamız lazım. Nasıl hassas bir bölgede ve düzende olduğumuzu biliyoruz, yönetim kurulumuz da bunun farkında ve çok güzel önlemler alıyorlar. Ligde kalıcı olmak çok önemli. İlk defa Süper Lig'deyiz, çok zor olacak ama başarılı olma gücü bizde var."

"AKADEMİYE VE GENÇ OYUNCULARA ÇOK AÇIĞIZ"

Erzurumspor karşısında alınan galibiyetin ve kazanılan 3 puanın başlangıç için çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, kulübün geleceği için altyapının önemine de değinerek, "Diyarbakır çok büyük bir bölge, gizlenmiş birçok yetenek olduğuna eminim. Akademiden Civan, Burak Gün ve Hasan Yıldırım gibi oyuncularımız var. Hasan'ı Burdur'daki hazırlık maçında ilk 11 oynatmayı düşünüyordum ancak şanssız bir sakatlık geçirdi. Genç oyuncuların gelişmesi için uygun ortamı yaratmalıyız, biz akademiye çok açığız" diye konuştu.

TARAFTARIN KARAKTERİ BANA ÇOK YAKIN AMA SAHAYA MADDE ATILMAMALI

Amedspor taraftarına da övgüler dizen Hasi, taraftar profilinin kendi tutkulu karakteriyle uyuştuğunu ancak saha olayları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kalabalık ve gürültülü bir taraftar kitlesi var. Ben de onlar gibi çok duygulu, tutkulu ve istekliyim, açıkçası bu karakterime çok uygun. Sadece şehir içinde değil, ülke dışında da çok sevenleri var. Belçika'da tanıdıklarım var, oradan bile bana destek mesajları gönderiyorlar. Ancak geçen maç sahaya bir şeyler fırlatmaya başladılar. Bu durum hakemin oyunu durdurmasına ve maçın sonucunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bundan endişe ettiğim için bir reaksiyon gösterdim. Bizi desteklemeye devam edeceklerinden eminim, biz de bunu hak ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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