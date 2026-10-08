Çorum'da günlük 75 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da günlük 75 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapıldı

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Çorum\'da günlük 75 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapıldı
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Çorum'un 30 yıllık atıksu ihtiyacına cevap verecek 75 bin metreküp/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihalesi yapıldı. AYB kredisiyle finanse edilen ihaleye beş firma teklif sundu; sonuç, teknik ve mali incelemenin ardından kesinleşecek.

Çorum'un uzun vadeli atıksu ihtiyacını karşılaması planlanan 75 bin metreküp/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yeni dönem 41 projesi arasında yer alan tesis, şehrin önümüzdeki 30 yıllık atıksu arıtma ihtiyacına cevap verecek kapasitede tasarlandı.

Çorum Belediyesi, şehrin atıksu altyapısını güçlendirecek önemli projelerden birini daha hayata geçiriyor. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredisiyle finanse edilen Çorum Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye, üçü yabancı ortaklı olmak üzere toplam beş firma teklif sundu. İhaleye sunulan teklifler, ihale dokümanında belirlenen kriterler ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye alındı. Teknik ve mali inceleme sürecinin devam ettiği ihalenin sonucu, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilgili usul ve esaslar çerçevesinde kesinleştirilecek.

Tasarla-yap modeliyle hayata geçirilmesi planlanan tesis, günlük 75 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak. İleri biyolojik arıtma teknolojisinin kullanılacağı tesiste; kaba ve ince ızgaralar, kum ve yağ tutucular, biyolojik arıtma havuzları, son çökeltme havuzları, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma üniteleri ile dezenfeksiyon sistemleri yer alacak. Tesisin biyolojik azot ve fosfor giderimini sağlayacak şekilde tasarlanması planlanırken, ihtiyaç halinde tersiyer arıtma üniteleri de kullanılabilecek.

Projenin dikkat çeken unsurlarından biri su geri kazanım ünitesi olacak. Günlük 15 bin metreküp kapasiteye sahip olması planlanan ünite sayesinde arıtılmış suyun tarımsal ve benzeri alanların sulanmasında yeniden kullanılması mümkün hale gelecek. Böylece proje yalnızca atık suyun arıtılmasını değil, aynı zamanda su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlayacak.

Yeni tesis kapsamında arıtma proseslerinin yanı sıra laboratuvar ve depo alanları, elektrik dağıtım sistemi, SCADA kontrollü otomasyon altyapısı, pompa istasyonları, kimyasal hazırlama ve dozaj sistemleri ile çamur işleme tesislerinin de oluşturulması planlanıyor.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, sahip olacağı modern teknoloji ve kapasiteyle şehrin önümüzdeki 30 yıllık atıksu arıtma ihtiyacına cevap verecek. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte Çorum'un atıksu altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'da günlük 75 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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