Denizli Sarayköy\'de Tarım ekipleri pamuk, zeytin, yağlık ayçiçeği alanlarını denetliyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde pamuk, zeytin ve yağlık ayçiçeği üretim alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller gerçekleştiriliyor.

Üretim alanları inceleniyor

Sarayköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel, ilçede yetiştirilen tarımsal ürünlere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda pamuk, zeytin ve yağlık ayçiçeği ekili alanlarda ürünlerin gelişim durumu ve üretim süreçleri kontrol ediliyor. Üretimin farklı aşamalarında gerçekleştirilen kontrollerle ürün kalitesinin korunması ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaların aynı zamanda tarımsal üretimin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ekiplerin, üreticilere yönelik saha kontrollerini ilçe genelinde sürdüreceği bildirildi.