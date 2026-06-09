Dilovası'nda orman yangınlarına karşı sıkı denetim - Son Dakika
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Dilovası'nda orman yangınlarına karşı sıkı denetim

Dilovası\'nda orman yangınlarına karşı sıkı denetim
09.06.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
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Dilovası'nda artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangını riskine karşı polis, belediye ve orman işletme ekipleri ortak denetim yaptı. Vatandaşlara ihmallerin felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dilovası'nda yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskine karşı denetim gerçekleştirildi. Polis, belediye ve orman işletme ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşlara ihmallerin felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını tehlikesine karşı Dilovası Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa saha çalışması yürüttü. Ormanlık bölgelerde yangına sebep olabilecek risk unsurlarını yerinde inceleyen ekipler, çevre temizliği, yangın güvenliği ve vatandaşların kullanım alanlarında detaylı kontroller sağladı.

Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığına dikkati çekerek, özellikle sıcak havalarda vatandaşların daha hassas davranması gerektiğini vurguladı.

"En küçük ihmal büyük felaketlere yol açabilir"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak görevi olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ömeroğlu, "Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslarımızdan biri olan ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamalarını rica ediyorum. Ormanlarımızı temiz tutalım, çevremize sahip çıkalım. En küçük bir ihmal bile büyük felaketlere yol açabilir. Bu konuda tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Öte yandan, ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerin yaz sezonu boyunca belirli periyotlarla aralıksız devam edeceği bildirildi. Ekipler, yangın riskinin azaltılması için denetimlerin yanı sıra vatandaşların bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden bildirilmesini istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dilovası'nda orman yangınlarına karşı sıkı denetim - Son Dakika

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