Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 19 bin hayırseverin katkısıyla 381 günde tamamlanan Ayşe Darendeli İstiklal Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Temeli 2019 yılında atılan caminin inşaatı, salgın süreci ve 6 Şubat depremleri nedeniyle kesintiye uğradı. Dulkadiroğlu ilçesindeki cami, düzenlenen açılış programıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda konuşan İl Müftü Vekili Mehmet Demir, caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. İl ve ilçe protokolünün katıldığı program, duaların ardından caminin ibadete açılmasıyla sona erdi.