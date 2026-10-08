Düzce İl Özel İdaresi, Saçmalıpınar'da yağmur suyu tahliyesini koruge boruyla sağladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Saçmalıpınar'da yağmur suyu tahliyesini koruge boruyla sağladı

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Düzce İl Özel İdaresi, Saçmalıpınar\'da yağmur suyu tahliyesini koruge boruyla sağladı
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Düzce İl Özel İdaresi, Gölyaka Saçmalıpınar köyünde yağmur sularının yol güzergahında oluşturabileceği olumsuzlukları önlemek için koruge boru yerleştirdi. Çalışmayla yağmur suları kontrollü şekilde tahliye edilirken yol altyapısı güçlendirildi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde yapılan çalışmayla yağmur sularının kontrollü tahliyesi ve yol altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım ve altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Saçmalıpınar köyünde yağmur sularının yol güzergahında oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla koruge boru yerleştirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanırken, yol altyapısı da güçlendirildi.

İl Özel İdaresinin köylerde yol ve altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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