Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden sabah ve gece buzlanma ve don uyarısı geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile buzlanma ve don beklendiğinden uzmanlar olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın da güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) biçiminde esmesi bekleniyor.
Uzmanlar, buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulunarak, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.
Kaynak: İHA
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