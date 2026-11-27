Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın da güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) biçiminde esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulunarak, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.