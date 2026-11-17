Eskişehir'de sağanak sonrası Sivrihisar'da sis oluştu, dağlar sisle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir genelinde etkili olan sağanak yağış Sivrihisar ilçesinde de görüldü. Yağışın ardından ilçede sis oluştu, dağlık alanlar sisle kaplandı; hazırlıksız yakalananlar dükkan tentelerine sığındı ve sürücüler ıslanan yollarda dikkatli ilerledi.
Eskişehir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte ilçede sis oluşurken, çevredeki dağlar sis bulutlarıyla kaplandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava tahmin raporunda yer alan uyarıların ardından Eskişehir genelinde başlayan sağanak yağış, Sivrihisar ilçesinde de etkili oldu. Yağışa hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise dükkan tentelerinin altına sığındı. Yağışın ardından ilçede sis oluştuğu ve çevredeki dağlık alanların sisle kaplandığı görüldü. Öte yandan sürücüler, yağış ve sis nedeniyle ıslanan yollarda trafikte dikkatli bir şekilde ilerledi.
Kaynak: İHA
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