Gemlik Körfezi'nde Deniz Temizlendi - Son Dakika
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Gemlik Körfezi'nde Deniz Temizlendi

Gemlik Körfezi\'nde Deniz Temizlendi
16.06.2026 12:19
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Gemlik Körfezi'nde deniz yüzeyinin temizliği, tatilcileri sevindirirken, kirlilikle mücadele gereği vurgulandı.

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta müsilaj nedeniyle gündeme gelen Gemlik Körfezi'nde bu kez yüzleri güldüren görüntüler ortaya çıktı. Sahil şeridinde yapılan gözlemlerde deniz yüzeyinin temiz olduğu görülürken, vatandaşlar yaz sezonuyla birlikte yeniden denizin tadını çıkarmaya başladı.

Marmara Denizi'nin önemli kıyı bölgelerinden biri olan Gemlik Körfezi'nde geçmiş yıllarda etkili olan müsilaj, çevre ve turizm açısından endişe oluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda aynı görüntülerin tekrar görülmesi korkuturken, kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin berrak görünmesi bölge halkını memnun etti.

Sahile gelen vatandaşlar, denizin önceki haftalara göre daha temiz olduğunu belirterek rahatlıkla denize girebildiklerini ifade etti. Bölgedeki yazlıkçılar da körfezin yeniden canlı bir görünüme kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yetkililer ve çevre uzmanları ise denizdeki olumlu tablonun korunabilmesi için kirlilikle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gemlik Körfezi'nde gözlenen temiz görüntüler, bölge halkı ve tatilciler için umut verirken, yaz sezonunun hareketli geçmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Gemlik Körfezi'nde Deniz Temizlendi - Son Dakika

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