Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

ABD ve İran, 107 günlük savaşı bitiren adımı resmen attı. İki ülke mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. İmzaları ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Muhammed Kalibaf'ın attığı belirtildi.

G7 Zirvesi sebebiyle Fransa'da bulunan ABD Başkanı, canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Trump, ABD-İran arasındaki anlaşmada ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.

"İRAN'A HERHANGİ BİR PARA AKTARMIYORUZ"

ABD'nin İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmayacağının altını çizen Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ve herhangi bir para aktarmıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti, "Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar" diye konuştu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM"

İran'da bir rejim değişikliğine inanmadığını, bunun yıllar süreceğini söyleyen Trump, "Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018'de sonlandırdım" açıklamasını yaptı.

"ABD OLMADAN İSRAİL OLMAZDI"

Trump, Netanyahu'ya ilişkin ise "ABD olmadan İsrail olmazdı. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile çok iyi bir ilişkimiz var; ancak artık Bibi'nin daha sorumlu davranması gerek. İsrail, Lübnan'a daha saygılı olmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Trump, "Rusya bir anlaşma yapmalı. Putin ve Zelenskiy arasında birçok ihtilaf var. Her iki taraftan onlarca insan hayatını kaybediyor. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum" dedi.

İMZA TÖRENİ CUMA GÜNÜ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın hazır bulunacağını söyledi.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

Öte yandan; İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve dün sağlanan ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ait topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı. İsrail ordusu gece yarısında da Secid ve Mahmudiye beldelerine topçu saldırıları düzenledi.