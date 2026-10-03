Giresun'da Dal-Çık projesinin simülasyonu paylaşıldı, yaklaşık iki yılda tamamlanacak - Son Dakika
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Giresun'da Dal-Çık projesinin simülasyonu paylaşıldı, yaklaşık iki yılda tamamlanacak

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Giresun\'da Dal-Çık projesinin simülasyonu paylaşıldı, yaklaşık iki yılda tamamlanacak
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Giresun'da Liman Kavşağı'na planlanan Dal-Çık projesinin simülasyon görüntüleri paylaşıldı. AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, saha hazırlıklarının başladığını ve projenin yaklaşık iki yılda tamamlanacağını söyledi.

Giresun'da uzun süredir kentin gündeminde bulunan Liman Kavşağı'na yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak (Dal-Çık) projesinin simülasyon görüntüleri paylaşıldı. Karayolları tarafından hazırlanan simülasyonda, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan kavşakta gerçekleştirilecek düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar yer aldı.

Liman Kavşağı'nda hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında saha hazırlıklarının başladığı bildirildi. Çalışmaların ilk aşamasında bölgede bulunan elektrik ve telefon hatlarının deplase edilmesi için çalışma yürütülürken, proje kapsamında ulaşımın çalışmalar sırasında aksamaması amacıyla yol bağlantıları ve kavşak düzenlemelerinin de yapılacağı belirtildi.

"Dal-Çık Projesi başladı"

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, proje kapsamında sahadaki hazırlık çalışmalarının başladığını belirterek, elektrik ve telefon hatlarının başka güzergahlara alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projenin yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Alkan, "Henüz kazma vurulmamış olsa da Dal-Çık Projesi başladı. Şu anda çalışma yapılacak bölgede bulunan elektrik, telefon gibi hatların başka alanlara kaydırılması noktasında çalışmalar ivme kazandı. Ardından çalışmalar süresince ulaşımın aksamaması adına yol bağlantıları ve kavşak çalışmaları yapılacak. Sonrasında Dal-Çık çalışmaları hız kazanacak. Yaklaşık iki yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Şehrimizin gündeminde bulunan Dal-Çık, iki yıl sonra şehrin beklediği değil, kullandığı bir hizmet haline gelmiş olacak" dedi.

Su baskınlarına karşı özel önlem

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Alkan, Dal-Çık projesiyle ilgili kamuoyunda en fazla merak edilen konuların başında yağışlı havalarda oluşabilecek su baskınlarının geldiğini söyledi.

Projede bu ihtimalin de dikkate alındığını belirten Alkan, yağmur sularının tahliyesi için pompa sistemlerinin kurulacağını ifade ederek, "Kamuoyunun en büyük endişesi Dal-Çık projesinde su baskınlarına maruz kalınmasıdır. Ancak yapılan projede bu da göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmış. Bununla beraber yağmur suyunu tahliye edecek su pompaları yer alacak. Yedek su pompalarıyla birlikte sistem, saatte metrekareye 600 kilogram yağmur suyunu dahi tahliye edecek kapasiteye sahip olacak. Bu, bugüne kadar bölgemizde görülmemiş bir yağış miktarıdır" diye konuştu.

Kent içi ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor

Liman Kavşağı'nda yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak düzenlemesiyle özellikle kent merkezindeki araç trafiğinin daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla kavşaktaki mevcut trafik yoğunluğunun azaltılması, araçların bekleme sürelerinin düşürülmesi ve şehir içi ulaşımın daha düzenli bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.

Saha hazırlıkları, altyapı hatlarının deplase edilmesi ve ulaşımın sürekliliğini sağlayacak yol bağlantılarının oluşturulmasının ardından Dal-Çık imalatlarının hız kazanması bekleniyor.

Karayolları tarafından hazırlanan simülasyon görüntülerinde ise projenin tamamlandığında kavşak ve çevresindeki ulaşım düzeninin nasıl şekilleneceği gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
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