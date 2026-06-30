Gürsoy'dan Mezunlara Gelecek Tavsiyeleri - Son Dakika
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Gürsoy'dan Mezunlara Gelecek Tavsiyeleri

Gürsoy\'dan Mezunlara Gelecek Tavsiyeleri
30.06.2026 11:15
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MTK Koleji Onursal Başkanı Gürsoy, mezuniyette öğrencilere planlama ve hedef tavsiyelerinde bulundu.

MTK Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı Hamdi Yücel Gürsoy, lise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere geleceklerini planlamaları, hatıralarını kaydetmeleri ve hedeflerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Gürsoy, "Muğla da Türkiye de sizlerle gelişecek" diyerek gençlere duyduğu güveni dile getirdi.

MTK Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı Hamdi Yücel Gürsoy, lise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere yaşam yolculuklarında rehber olacak önerilerde bulundu.

Gençlere planlı hareket etmenin önemini vurgulayan Gürsoy, doğru planlama yapan bireylerin hayatta hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğini belirtti.

Konuşmasında mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Gürsoy, öğrencilerin gelecekte farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşamlarını sürdürebileceklerini ifade ederek, "Bugün buradan ayrılıyorsunuz. Yarın hepiniz farklı yönlere uçacaksınız. Birçoğunuz uzun yıllar birbirinizi göremeyeceksiniz. Bu nedenle sizden bir isteğim var; bir günlük tutun. Bu günlerin hatıralarını yazın. Yıllar sonra dönüp okuduğunuzda hem bu anları yeniden yaşayacak hem de kendinizi daha iyi tanıyacaksınız" dedi.

Uzun yıllar MTK Koleji'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Gürsoy, okulun gelişim sürecine tanıklık etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Mezuniyet töreninde yıllar önce birlikte yola çıktıkları arkadaşlarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Gürsoy, bugün onların çocuklarını mezun etmenin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında gençlere seslenen Gürsoy, "Muğla da Türkiye de sizlerle gelişecek. Buna gerçekten inanırsanız, bunu başarabilirsiniz. Siz çalışır, üretir ve hedeflerinizden vazgeçmezseniz hem kendiniz hem de ülkeniz için çok güzel işler başaracaksınız. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsoy, mezuniyet töreninde aralarında torunu Bülent Önüçan'ın da bulunduğu öğrencilere başarı belgelerini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Gürsoy'dan Mezunlara Gelecek Tavsiyeleri - Son Dakika

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