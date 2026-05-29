Hatay'da Aşırı Yağışlar Tarım Arazilerini Sular Altında Bıraktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan dereler taşarken tarım arazileri sular altında kaldı ve bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan Kargagediği deresinin debisi aşırı yağışlarla arttı. Debisi artan dereden taşan sular, yollara ve tarım arazilere akıyor. Ekipler de bölgede ani taşkınlara karşı güvenlik önlemi alırken bazı yollar trafiğe kapandı. Ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Derenin debisinin yükseldiğini ifade eden İlker Yılmaz, "Aşırı yağışlardan dolayı derenin debisi yükseldi. Yağmur böyle devam ederse felaket olacak. Dere akan sular kenarları sıyırıp götürüyor. Sel suları köprünün korkuluklarını yıkıp götürdü" ifadelerini kullandı. - HATAY