Havza'da Mermer Ocağına Protesto - Son Dakika
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Havza'da Mermer Ocağına Protesto

Havza\'da Mermer Ocağına Protesto
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Mahalle sakinleri, yeni kırma-eleme tesisi projesine karşı eylem yaptı, toplantı iptal oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde mermer ve taş ocağı kırma-eleme tesisinin kapasitesinin artırılması ve yeni bir kırma-eleme tesisi kurulması planına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahallelinin protestosu nedeniyle proje kapsamında düzenlenmesi planlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) halkı bilgilendirme ve sürece katılım toplantısı yapılamadı.

Taşkaracaören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait mermer/kalker ocağı ve kırma-eleme tesisinin kapasite artışı ile yeni kırma-eleme tesisi ilavesine ilişkin toplantı öncesinde mahalle sakinleri bir araya geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla toplanan vatandaşlar, toplantının yapılacağı alana geçişi engelleyerek yetkililerle görüşmeyi reddetti. Mahallelinin tepkisi üzerine toplantı iptal edildi.

Toplantının ardından mahalle girişinde toplanmayı sürdüren vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Bölgede çalışma yapacağı belirtilen inşaat firmasına ait araçların mahalleye girişine de izin vermeyen vatandaşlar, mevcut taş ocaklarının oluşturduğu sorunların çözülmesini istedi. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaşanabilecek gerginliklere karşı güvenlik önlemi aldı.

"Evlerimiz ve tarlalarımız kireç tozundan beyaza büründü"

Mahalle sakinlerinden Osman Uzun, bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının çevreye ve mahalle halkına zarar verdiğini savundu. Taş ocaklarının çalışmalarından kaynaklanan toz nedeniyle evlerin ve tarım arazilerinin kireç tozuyla kaplandığını belirten Uzun, "Taş ocaklarının mahallemizde yaptıkları çalışmalardan dolayı evlerimiz ve tarlalarımız kireç tozundan beyaza büründü. Sağlığımızı doğrudan etkileyen bir durum söz konusu. Bizler Taşkaracaören Mahallesi sakinleri olarak yıllardır yaşadığımız mahallemizde uygulanmak istenen yeni kırma-eleme tesisi nedeniyle ciddi mağduriyet yaşamaktayız" dedi.

Uzun, aynı proje için daha önce hazırlanan ÇED raporuna karşı yargı yoluna başvurduklarını ve mahkemenin mahalle sakinleri lehine karar vererek söz konusu raporu iptal ettiğini ifade etti.

Mahkeme kararına rağmen projenin genişletilmesine karşı olduklarını belirten Uzun, mahalle sakinlerinin mevcut sorunlar giderilmeden yeni bir tesis kurulmasını istemediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Havza'da Mermer Ocağına Protesto - Son Dakika

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