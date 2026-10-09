Iğdır'da İrem Bağları, Ağrı Dağı eteklerinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi - Son Dakika
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Iğdır'da İrem Bağları, Ağrı Dağı eteklerinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Iğdır\'da İrem Bağları, Ağrı Dağı eteklerinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
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İrem Bağları, Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde sonbahar renklerine büründü. Sarı, kızıl, kahverengi ve yeşilin tonları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken bölge dronla görüntülendi.

Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde bulunan İrem Bağları, sonbaharın sarı, kızıl, kahverengi ve yeşil tonlarıyla doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Iğdır'ın Melekli beldesinde, Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgede bulunan ağaçların yapraklarının sarı, kızıl, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sonbaharın kendine özgü renklerini bir araya getiren İrem Bağları, doğal güzelliği ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Özellikle doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için dikkat çeken bölge, mevsimin sunduğu eşsiz manzaraları fotoğraflamak isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor. Iğdır'ın doğal güzellikleri arasında yer alan İrem Bağları, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşüyle dron ile görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, bölgenin sonbaharda kazandığı görsel güzelliği gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da İrem Bağları, Ağrı Dağı eteklerinde sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi - Son Dakika
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