Iğdır'da Sıcak Havalara Karasu Sazlığı'nda Çözüm - Son Dakika
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Iğdır'da Sıcak Havalara Karasu Sazlığı'nda Çözüm

Iğdır\'da Sıcak Havalara Karasu Sazlığı\'nda Çözüm
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Iğdır'da 35-40 dereceye ulaşan sıcaklığına karşı vatandaşlar, serinlemek için Karasu Sazlığı'na akın ediyor.

Iğdır'da sıcaklıkların zaman zaman 35-40 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar, serinlemek için Karakoyunlu ilçesindeki Karasu Sazlığı'na akın ediyor.

Iğdır'da etkili olan sıcak hava, vatandaşları serinlemek için doğal alanlara yöneltiyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 35-40 dereceye kadar çıktığı kentte vatandaşlar, Karakoyunlu ilçesine bağlı Karasu Sazlığı'na giderek serinliyor. Ağrı Dağı'nda eriyen kar sularının birikmesiyle oluşan Karasu Sazlığı, sıcak yaz günlerinde vatandaşların uğrak noktalarından biri oluyor. Sazlığa gelen vatandaşlar, su kenarında vakit geçirerek, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Karasu Sazlığı, özellikle sıcak günlerde vatandaşlara serin bir ortam sunuyor.

Yunus Tutkan, her yıl serinlemeye geldiklerini belirterek, "Iğdır'da hava sıcaklığı bazen 35-40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buraya geliyoruz. Kısacası Iğdır Ovası burada buluşuyor. Tabiatı da güzel. Küçük çocukların burada yüzmesine izin vermiyoruz, onlar diğer tarafta derin olmayan yerde suya giriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Iğdır'da Sıcak Havalara Karasu Sazlığı'nda Çözüm - Son Dakika

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