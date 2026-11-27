İnönü Üniversitesi ekibi, GreenRetrofit-AI projesiyle BAÜN TTO III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı yarışmasında 102 proje arasından birinciliği kazandı. Mevcut binaların yeşil binalara dönüştürülmesini hedefleyen proje, yarışmada en iyi seçildi.

"Sürdürülebilir Gelecek İçin İkiz Dönüşüm" temasıyla Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAÜN TTO) tarafından düzenlenen III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarı, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 30 farklı üniversitenin katıldığı yarışmada İnönü Üniversitesi, "GreenRetrofit-AI: Mevcut Binaların Yeşil Binaya Dönüşümünde Dijital İkiz, Drone ve Yapay Zeka Destekli Optimizasyon Modeli" projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Takımın danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş ve Arş. Gör. Taha Burak Özdemir üstlendi. Kaptanlığını Mustafa Özdemir'in yaptığı ekipte Mühendislik Fakültesi öğrencileri Hivda Gözel, Utku Bera Özkan ve Efekan Adalı yer aldı.

Yerli yazılımla binaların enerji potansiyeli analiz ediliyor

GreenRetrofit-AI, tamamen yerli yazılımla geliştirilmiş olup drone ile veri toplama, dijital ikiz oluşturma ve yapay zeka destekli optimizasyon teknolojilerini bir araya getiriyor. Yazılım, drone görüntülerinden elde edilen üç boyutlu bina modellerini NASA ve meteoroloji kaynaklarından alınan verilerle birleştirerek binaların enerji potansiyelini dijital ortamda analiz ediyor.

Bu kapsamda çatı ve cephe geometrileri inceleniyor ve güneş paneli yerleşimine uygun yüzeyler belirleniyor. Yapay zeka destekli model, binaya özgü şartlar ve güneş enerjisi potansiyeli doğrultusunda farklı panel yerleşim alternatiflerinin karşılaştırılmasına imkan tanıyor.

GreenRetrofit-AI, dijital ikiz üzerinden elde edilen bina geometrisi ve ölçü bilgilerini statik analizler, deprem performansı incelemeleri ve yapısal güvenlik değerlendirmelerinde kullanılmak üzere sunuyor. Sistem, güneş paneli yerleşimlerinin taşıyıcı sisteme oluşturabileceği ilave yüklerin mühendislik analizlerinde değerlendirilmesini de destekliyor ve enerji verimliliği hedeflerini yapı güvenliğiyle birlikte ele alıyor.