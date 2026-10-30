İscehisar'da Tarım personeli üreticilerle yeni üretim yılını değerlendirdi - Son Dakika
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İscehisar'da Tarım personeli üreticilerle yeni üretim yılını değerlendirdi

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İscehisar\'da Tarım personeli üreticilerle yeni üretim yılını değerlendirdi
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İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, üreticilere yönelik saha ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerde yeni üretim yılı, üretim planlaması ve üreticilerin sorunları ele alınıyor, teknik bilgilendirme yapılıyor. Çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla üreticilere yönelik saha ziyaretleri ve teknik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelinerek yeni üretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretlerde üretim planlaması, tarımsal faaliyetler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar ele alınırken, üreticilere çeşitli konularda teknik bilgilendirmeler yapıldı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilere teknik destek sunulması amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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