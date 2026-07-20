Kahramanmaraş\'ta temizlik seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla Şairler Tepesi'nde düzenlediği "Şehrimi Seviyorum, Doğayı Koruyorum" etkinliğinde gönüllülerle birlikte çevre temizliği yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, belediye ekipleri ile gönüllü çevre elçileri Şairler Tepesi mevkiinde kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Doğaya bırakılan atıklar tek tek toplanırken, geri dönüştürülebilir atıklar da ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinlikte çevre temizliğinin yanı sıra doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Her yaştan vatandaşın katıldığı organizasyonda, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yapılırken, doğaya bırakılan her atığın hem çevreye hem de geleceğe zarar verdiği ifade edildi. Temizlik çalışmasının ardından katılımcılar, "Doğayı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım" mesajı verdi. Gönüllüler ise etkinliğin çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturduğunu belirterek organizasyona öncülük eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ