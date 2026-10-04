Kahramanmaraş\'ta yağmur ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Kahramanmaraş'ta yağmur ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, dolu bazı bölgelerde etkisini gösterdi.
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı da bazı bölgelerde etkisini gösterirken, yağışın ardından kentte hava yeniden sakinleşti.
Kaynak: İHA
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