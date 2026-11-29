Kahramanmaraş'ta ekiplerin yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, asfalt serimi öncesinde yağmursuyu ve kanalizasyon kapakları yol kotuna uygun hale getiriliyor. Düzenlemelerle araç geçişlerinde oluşabilecek seviye farklılıklarının giderilmesi ve sürüş konforunun artırılması amaçlanıyor. Son kat asfalt serim sonrası yolun daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedeflenirken, altyapı düzenlemeleri ve asfalt uygulamalarının tamamlanmasıyla güzergahın daha düzgün bir sürüş zeminine kavuşması planlanıyor.