Karabük Üniversitesi (KBÜ), sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda 10 ayrı noktaya elektrikli araç şarj istasyonu tesis etti.

Karabük Üniversitesinin merkez, Safranbolu ve Eskipazar yerleşkeleri ile TOBB Meslek Yüksekokulunda toplam 19 şarj ünitesi hizmete girdi; bunların 17'si alternatif akım (AC), 2'si doğru akım (DC) tipinde.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunulan toplam 19 şarj ünitesi, üniversitenin merkez yerleşkesinin yanı sıra Safranbolu ve Eskipazar yerleşkeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meslek Yüksekokulunda kuruldu.

Merkez yerleşkede ikişer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi Rektörlük Otoparkı, Tıp Fakültesi yanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Otoparkı, İlahiyat Fakültesi yanı ve stadyumda kuruldu.

Camii karşısındaki otoparkta 120 kilovatlık bir DC şarj ünitesi hizmete alınırken Mühendislik Fakültesine 2 adet 22 kilovatlık AC ve 1 adet 120 kilovatlık DC ünite konuldu.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde 2 adet, TOBB Meslek Yüksekokulu ile Eskipazar Meslek Yüksekokulunda ise birer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi kuruldu.

Şarj hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlara indirilebilen Tripy Charge mobil uygulaması aracılığıyla istasyonlara ulaşabiliyor.

Üniversitenin değişik yerleşkelerine dağılan altyapı sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının kampüs içinde şarj hizmetine daha kolay erişmesi ve çevre dostu ulaşım seçeneklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.