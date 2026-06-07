Kartepe'de miniklerden geri dönüşüm defilesi - Son Dakika
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Kartepe'de miniklerden geri dönüşüm defilesi

Kartepe\'de miniklerden geri dönüşüm defilesi
07.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:50
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Kartepe'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kostümlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da etkinliğe katılarak çocuklara hikaye kitabı okudu.

Kartepe'de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden hazırlanan kostümlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Kartepe Belediyesi tarafından Çevre Haftası dolayısıyla Uzuntarla Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Anaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi. Sıfır Atık Atölyesi'nde geri dönüşümün önemini öğrenen anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin desteğiyle gazete, plastik kapak, karton ve poşet gibi atık malzemelerden kostümler hazırladı. Minikler, hazırladıkları kostümlerle geri dönüşüm defilesinde podyuma çıktı. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğrencilerle sohbet etti. Kocaman, Kartepe Belediyesi tarafından çocuklar için bastırılan "Kiraz ve Kestane" adlı hikaye kitabını miniklere okudu.

"Erken yaşlarda edinilen en kıymetli alışkanlıklardan"

Programın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Kocaman, "Çevre bilinci ve sıfır atık yaklaşımı erken yaşlarda edinilen en kıymetli alışkanlıklardandır. Bugün burada evlatlarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin el ele vererek ortaya koyduğu bu duyarlılık bizleri çok mutlu etti" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kartepe'de miniklerden geri dönüşüm defilesi - Son Dakika

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