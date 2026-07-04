Uzunbey\'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor

Kartepe Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergahı olan Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları başladı. Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışma kapsamında caddeye 4 bin 400 ton asfalt serilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine bağlı Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergahı olan Reform Caddesi'ni yeniliyor. Toplam 890 metre uzunluğundaki Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak trimer kazısı tamamlandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kazı çalışmalarının ardından yolun sağlam altyapıya kavuşması için PMT serim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında caddeye 3 bin ton PMT ve 4 bin 400 ton asfalt serilecek. Ağır tonajlı araçlarında kullandığı cadde de ayrıca 430 metreküp süpürge beton imalatı da gerçekleştirilecek.

Temmuz sonunda tamamlanacak

Reform Caddesi'ndeki üstyapı yenileme çalışmalarının, yol çizgilerinin de çizilmesiyle birlikte Temmuz ayının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü üstyapı yenileme çalışmalarını planlı ve düzenli şekilde sürdürerek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya devam edecek. - KOCAELİ