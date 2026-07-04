Uzunbey'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzunbey'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor

Uzunbey\'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor
04.07.2026 10:25  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzunbey Mahallesi'ndeki Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. 890 metre uzunluğundaki caddeye 4 bin 400 ton asfalt serilecek. Çalışmaların temmuz sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kartepe Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergahı olan Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları başladı. Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan çalışma kapsamında caddeye 4 bin 400 ton asfalt serilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine bağlı Uzunbey Mahallesi'nin ana ulaşım güzergahı olan Reform Caddesi'ni yeniliyor. Toplam 890 metre uzunluğundaki Reform Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında ilk olarak trimer kazısı tamamlandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kazı çalışmalarının ardından yolun sağlam altyapıya kavuşması için PMT serim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında caddeye 3 bin ton PMT ve 4 bin 400 ton asfalt serilecek. Ağır tonajlı araçlarında kullandığı cadde de ayrıca 430 metreküp süpürge beton imalatı da gerçekleştirilecek.

Temmuz sonunda tamamlanacak

Reform Caddesi'ndeki üstyapı yenileme çalışmalarının, yol çizgilerinin de çizilmesiyle birlikte Temmuz ayının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede yaşayan vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü üstyapı yenileme çalışmalarını planlı ve düzenli şekilde sürdürerek, ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uzunbey'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:40:06. #7.12#
SON DAKİKA: Uzunbey'in ana ulaşım güzergahı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.