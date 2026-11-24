Kastamonu Cide'de aracın önüne çıkan ayı, korna çalınınca yoldan çıkıp kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'dan Kastamonu'ya giden ailenin aracının önüne Cide'de Gideros Koyu mevkisinde ayı çıktı. Sürücü korna çalarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı; ayı bir süre önde ilerledikten sonra yoldan çıkıp gözden kayboldu ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola çıkan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kastamonu'ya seyir halinde olan bir ailenin aracının önüne, Cide ilçesi Gideros Koyu mevkisinde ayı çıktı. Panik yaşayan sürücü korna çalarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı, yoldan çıkarak gözden kayboldu. O anlar, araçtaki aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?