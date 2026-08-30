Kemaliye\'de Fırtına Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Kemaliye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 8 köyde elektrik kesintisi meydana geldi.

İlçeye bağlı Yıldızlı köyü mevkisinde fırtınanın etkisiyle elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu Şahinler, Buğdaypınar, Armağan, Avcı, Balkırı, Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Arızanın giderilmesi için ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.