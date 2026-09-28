Kemer Belediyesi kış öncesi taşkın riski olan dere yataklarında genişletme yapıyor - Son Dakika
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Kemer Belediyesi kış öncesi taşkın riski olan dere yataklarında genişletme yapıyor

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Kemer Belediyesi kış öncesi taşkın riski olan dere yataklarında genişletme yapıyor
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Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış öncesinde ilçe genelindeki dere ve kanallarda temizlik başlattı. Çamyuva, Göynük ve Beldibi'de dere içleri temizlenirken, taşkın riski bulunan bölgelerde yataklar genişletiliyor; amaç kış aylarındaki olumsuzlukların önüne geçmek.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış ayları öncesinde ilçe genelindeki dere ve kanallarda temizlik çalışması başlattı.

Çamyuva, Göynük, Beldibi ve diğer mahallelerde sürdürülen çalışmalarda dere ve kanal içleri temizlenirken, taşkın riski bulunan bölgelerde ise kanal ve dere yataklarının genişletilmesi gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların ve muhtemel taşkınların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, kış ayları öncesinde ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kış aylarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçemiz genelindeki dere ve kanallarda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle taşkın riski bulunan bölgelerde gerekli düzenlemeleri ve genişletme çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak" dedi.

Kaynak: İHA
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