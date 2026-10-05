Kilis\'te yağışlar göletlerde su seviyesini artırdı, Sapkanlı\'da alan suyla kaplandı

Kilis'te yağışlar göletlerde su seviyesini artırdı, Sapkanlı'da alan suyla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlar, kırsaldaki göletlerde su seviyesini yükseltti. Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti'nde su miktarı artarken geniş bir alan yeniden suyla kaplandı; kuraklık nedeniyle düşen seviyeler de arttı.
Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kırsal bölgelerdeki göletlerde su seviyesi yükseldi.
Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarında bulunan Sapkanlı Göleti'nde yağışların ardından su seviyesinde belirgin yükseliş görüldü. Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı artarken, geniş bir alan yeniden suyla kaplandı.
Uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık nedeniyle su seviyelerinde düşüş yaşanan göletlerde, son yağışlarla birlikte su miktarı arttı. Sabun suyu da yağışların ardından yükseldi.
Kaynak: İHA
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