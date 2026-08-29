Kilis\'te Yıldırım Düşmesi Yangın Çıkardı

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Hicipoğlu köyünde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesinin ardından başlayan örtü yangınına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından yaklaşık 10 dakika içerisinde müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 0,3 hektarlık alanın etkilendiği yangında herhangi bir ağacın zarar görmediği öğrenildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.