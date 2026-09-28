Kırklareli Vize Kıyıköy'de doğa yürüyüşünde sahile vurmuş ölü yunus bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Vize Kıyıköy'de doğa yürüyüşünde sahile vurmuş ölü yunus bulundu

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Kırklareli Vize Kıyıköy\'de doğa yürüyüşünde sahile vurmuş ölü yunus bulundu
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Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'deki Uzunkum Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaş, kıyıda hareketsiz yatan ölü yunus balığını fark etti. Plajdaki diğer vatandaşların da dikkatini çeken yunusun kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Uzunkum Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaş, sahile vurmuş ölü yunus balığıyla karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kıyıköy beldesindeki Uzunkum Plajı'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş kıyı şeridinde hareketsiz halde yatan yunusu fark etti. Yunusun kıyıya vurduğu alana giden vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Sahile vuran ölü yunus, plajda yürüyüş yapan diğer vatandaşların da dikkatini çekti.

Ölü yunusun kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırklareli Vize Kıyıköy'de doğa yürüyüşünde sahile vurmuş ölü yunus bulundu - Son Dakika
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