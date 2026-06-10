Kızılçan Gölü Yeniden Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılçan Gölü Yeniden Canlandı

Kızılçan Gölü Yeniden Canlandı
10.06.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruma noktasına gelen Kızılçan Gölü, kar ve yağmurla dolup doğal turkuaz rengine kavuştu.

Sivas'ta yer alan ve doğal turkuaz rengiyle bozkırın ortasındaki nazar boncuğuna benzetilen Kızılçan Gölü, kuruma noktasına gelerek adından söz ettiren rengini yitirmişti, karların erimesi ve yağmurlarla birlikte hiç olmadığı kadar doldu. Bir dönem kuruma noktasına gelen göldeki değişim dron ile görüntülendi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde yer alan Kızılçan Gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Köye yaklaşık 2 kilometrelik mesafede bulunan ve uçsuz bucaksız bozkırda 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, doğal turkuaz rengiyle nazar boncuğuna da benzetiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklığın etkisi ile kuruma noktasına gelen gel oldukça çekilirken doğal rengini de yitirmişti. Karların erimesi ve aralıksız devam eden yağışlarla, yerden kaynayan göl hiç olmadığı kadar doldu. Her mevsim farklı bir manzara sunan göl, dron ile görüntülendi.

"Çok güzel bir görüntüsü var"

Gölü görmek ve fotoğraf çektirmek için ziyaret ettiklerini ifade eden Arzu Demir, "Buraya 3'üncü kez geliyorum. Normalde rengi yeşildi ve su seviyesi dipteydi. Ama şu an tamamen dolmuş ve gerçek rengine ulaşmış. Şu an çok güzel bir görüntüsü var. Sivas'ın gezilecek, görülecek en değerli yerlerinden birisi. Derinliği ölçülemeyecek seviyedeymiş" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kızılçan Gölü Yeniden Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:02:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Kızılçan Gölü Yeniden Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.