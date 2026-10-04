Kocaeli\'de yaklaşık 600 ağaç akustik tomografiyle incelenecek

Kocaeli'de kentin doğal mirası niteliğindeki yaklaşık 600 ağaç, sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla uzman ekipler tarafından incelenecek. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde yürütülecek çalışmalarda, gerekli görülen ağaçların iç yapısı akustik tomografi yöntemiyle görüntülenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı, Sekapark ve Başiskele Cuhane başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yaklaşık 600 ağaç tek tek kontrolden geçirilecek. Uzman ekipler, ağaçlarda görsel ve fiziksel muayene yapacak, ihtiyaç duyulan noktalarda ise tomografik ölçümler gerçekleştirecek.

Ağaçların iç yapısı görüntülenecek

Akustik tomografi yöntemiyle ağaç gövdelerinin iç yapısı herhangi bir zarar verilmeden incelenebiliyor. Gövdeye yerleştirilen sensörler aracılığıyla ses dalgalarının ağaç içerisindeki yayılma hızı ölçülürken, bu sayede dışarıdan fark edilemeyen çürüme, kuruma, boşluk oluşumu ile biyolojik ve mekanik hasarlar tespit edilebiliyor.

Her ağaç için rapor hazırlanacak

Yapılacak incelemelerin ardından her ağaç için teknik değerlendirme hazırlanacak. Elde edilen verilere göre acil bakım ve koruma ihtiyacı bulunan ağaçlar belirlenecek, uzun vadede uygulanacak çalışmalar da planlanacak. Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan incelemelerin ardından hazırlanacak rapor ilgili koruma kuruluna sunulacak. Çalışmalarla anıt ağaçların ömrünün uzatılması ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.