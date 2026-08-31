Kocaeli’de yaralı bulunan gökkuzgun kuşu tedaviye alındı

Kocaeli'de koruma altındaki türler arasında yer alan ve tarım alanlarındaki böcekleri yediği için "çiftçi dostu" olarak bilinen gökkuzgun, yaralı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, göç zamanlarında bölgede ender olarak gözlemlenen ve tarım zararlılarıyla beslendiği için çiftçi dostu olarak bilinen gökkuzgunu yaralı halde bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Çayırova Belediyesi ekipleri, kuşu teslim alarak ilk veteriner hekim kontrolünü gerçekleştirdi.

Buradaki ilk muayenesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuş, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na sevk edildi.