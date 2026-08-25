Ladik'te Taşkın Riski Azaltılacak - Son Dakika
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Ladik'te Taşkın Riski Azaltılacak

Ladik\'te Taşkın Riski Azaltılacak
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Ladik Bolat Mahallesi'nde yürütülen ıslah projesiyle 8 mahalle taşkın riskine karşı korunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından devam edilen Ladik Bolat Mahallesi Oluk Deresi Islahı Projesi ile 8 mahalle taşkın riskine karşı korunacak.

DSİ Genel Müdürlüğü; yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve su kaynaklarının etkin yönetimini temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun'un Ladik ilçesinde yürütülen Bolat Mahallesi Oluk Deresi Islahı Projesinde çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

Proje kapsamında toplam 8 mahallede dere ıslahı çalışmalarının yanı sıra köprü, menfez ve tersip bendi imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar proje kapsamında önemli imalatların tamamlandığı belirtilirken, köprü, menfez ve tersip bendi imalatlarının yapılacağı ifade edildi. Bugüne kadar Çakırgümüş, Aşağıgölyazı ve Büyükkızoğlu Mahallelerinde toplam bin 500 metre duvar imalatı gerçekleştirildiği ve ayrıca 1 adet menfez imalatının da tamamlandığı belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dere yatağının güvenli hale getirilmesi, taşkınların yerleşim yerleri ve tarım arazileri üzerindeki muhtemel zararlarının azaltılması hedefleniyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sahada yürütülen çalışmaların, vatandaşların can ve mal güvenliğinin artırılması ve bölgede daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ladik'te Taşkın Riski Azaltılacak - Son Dakika

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