Malatya Darende\'de yılanlar panik yarattı, artış yoğun yağışlara bağlı görülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi ile çarşı merkezinin farklı noktalarında görülen yılanlar paniğe neden oldu.

İlçede son dönemde yılan vakalarının belirgin şekilde artması dikkat çekerken, durumun, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Çarşı ve mahalle aralarında yılanlarla karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.