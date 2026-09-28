Malatya Darende\'de yılanlar panik yarattı, artış yoğun yağışlara bağlı görülüyor

Malatya Darende'de yılanlar panik yarattı, artış yoğun yağışlara bağlı görülüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi ve çarşı merkezinde yılan görmek paniğe yol açtı. İlçede son dönemde artan vakaların bu yıl etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor; vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi ile çarşı merkezinin farklı noktalarında görülen yılanlar paniğe neden oldu.
İlçede son dönemde yılan vakalarının belirgin şekilde artması dikkat çekerken, durumun, bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Çarşı ve mahalle aralarında yılanlarla karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
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