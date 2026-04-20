Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU ekipleri sahada seferber oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, oluşan su birikintileri ve taşkınlara karşı ekipler gün boyu yoğun bir çalışma yürüttü. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile MARSU ekipleri, yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale ederek, vatandaşların mağduriyetini gidermek için adeta seferber oldu.

Yağışların ardından özellikle düşük kotlu bölgelerde biriken sular, bazı cadde ve sokaklarda ulaşımı aksatırken, ekipler su tahliye araçları ve iş makineleriyle sahada aralıksız çalışmalara başladı. Yağışın ilk dakikalarından itibaren sahaya inen ekipler tıkanan mazgalları açarak, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye işlemleri gerçekleştirdi ve riskli bölgelerde tedbirler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin ile MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ve beraberindeki görevliler, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında sahadaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, tüm birimlerin uyum içinde hareket ettiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle ani bastıran sağanak yağışların altyapı üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirtirken, buna rağmen ekiplerin hızlı refleksi sayesinde olumsuzlukların büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti. Su tahliye araçlarının etkin kullanımı ve iş makinelerinin desteğiyle kısa sürede birçok noktada biriken suların tahliye edildiği kaydedildi.

Sahada görev yapan personelin zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığı gözlendi. Yağmur ve çamura aldırış etmeden görevlerini sürdüren ekipler, vatandaşların günlük yaşamının en kısa sürede normale dönmesi için canla başla mücadele etti. Vatandaşlar da yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade etti. Bazı esnaf ve mahalle sakinleri, ekiplerin anında sahaya inmesinin önemli bir fark oluşturduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden alınan bilgilere göre, yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gerekli tüm ekipmanların hazır bulundurulduğu bildirildi. Vatandaşlara da muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu bölgelerde tedbirli olunması istendi.

Mardin genelinde etkili olan yağışların ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU ekiplerinin koordineli çalışmasıyla birçok noktada hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. - MARDİN