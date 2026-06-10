Turizmin yol haritası ortak akılla çizilecek

Marmaris'in turizmde marka değerini artırmak, sezonu genişletmek ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmek amacıyla oluşturulan Marmaris Turizm Strateji Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren toplantıda, destinasyonun geleceğine yön verecek stratejiler ele alındı.

Marmaris'in turizmde geleceğini ortak akılla şekillendirmek ve destinasyonun markalaşma sürecine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Marmaris Turizm Strateji Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplantıya turizm sektörünün önemli paydaşları katıldı.

Toplantıda Marmaris'in turizm potansiyelini yılın tamamına yayacak stratejiler, yeni hedef pazarlar, sürdürülebilir destinasyon yönetimi yaklaşımı ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ele alındı. Ayrıca, değişen küresel turizm eğilimleri doğrultusunda Marmaris'in rekabet gücünü artıracak çalışmalar değerlendirildi. Kurulun, önümüzdeki süreçte düzenli aralıklarla toplanarak Marmaris'in turizm vizyonuna yön verecek projeler ve stratejiler üzerinde çalışacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris'in yalnızca yaz sezonuna bağlı bir destinasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, turizmin tüm yıla yayılması için tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Marmaris turizminin mevcut durumunu ve geleceğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Ünlü, "Marmaris'in turizmdeki rekabet gücünü artıracak, sezonu genişletecek ve daha yüksek katma değer oluşturacak bir model oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Hedefimiz, Marmaris'i yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil; doğası, kültürü, sosyal yaşamı ve sağlıklı yaşam imkanlarıyla öne çıkan bir destinasyon haline getirmek" dedi.

Marmaris'in güvenli, doğayla iç içe, sosyal ve kültürel deneyimler sunan bir Akdeniz yaşam destinasyonu olarak konumlandırılması konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydeden Ünlü, bu doğrultuda yürütülecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Şenol Selçuk, Dalaman YDA Havalimanı İşletmesi Ticaret ve Strateji Direktörü Orçun Songur, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Belediye AR-GE Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal ile Orhaniye Martı Marina Genel Müdürü Barış Korkmaz yer aldı. - MUĞLA