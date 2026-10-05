Niksar'da yağış, Ordu'dan gelen fındık üreticilerinin kurutma mesaisini aksattı - Son Dakika
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Niksar'da yağış, Ordu'dan gelen fındık üreticilerinin kurutma mesaisini aksattı

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Niksar\'da yağış, Ordu\'dan gelen fındık üreticilerinin kurutma mesaisini aksattı
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Ordu'nun Korgan, Kumru, Fatsa ve Aybastı ilçelerinden üreticiler, fındıklarını kurutmak için Tokat Niksar'a geldi ancak yağış nedeniyle kurutma aksadı. Ürünü brandayla koruyan üreticiler havanın açılmasını bekliyor; mahsul iyi ancak fiyatlar olumsuz.

Ordu'dan fındıklarını kurutmak için Tokat'ın Niksar ilçesine gelen üreticiler, burada da yağışla karşılaşınca ürünlerini brandalarla korumaya çalıştı.

Ordu'nun Korgan, Kumru, Fatsa ve Aybastı ilçelerinden üreticiler, hasat ettikleri fındıkları kurutmak amacıyla Tokat'ın Niksar ilçesine geldi. Geniş alanlara serdikleri ürünlerini kurutmaya çalışan üreticilerin mesaisi, ilçede etkili olan yağış nedeniyle aksadı. Fındıkların ıslanmasını ve küflenmesini önlemek için brandalarla önlem alan üreticiler, kurutma işlemini tamamlamak için havanın açılmasını bekliyor.

"Bu sene mahsul iyi ama parası iyi değil"

Korgan'dan gelen fındık üreticisi Musa Sadan (52), hava şartlarının kurutma işlemini zorlaştırdığını belirterek, "Fındık kurutmak için buraya geldik ama maalesef Niksar'da da hava olumsuz, yağışlar var. Üretici olarak zor durumdayız. Bu sene fındık çok, mahsul bereketli ama fiyatlar olumsuz. Tarım Malzeme Ofisi 250 lira olarak açıklamıştı ancak maalesef 250 liradan almıyor. Öte yandan tüccar 180 liradan alıyor. Bu sene mahsul iyi ama parası iyi değil" dedi.

"Gel git, bunların hepsi masraf"

Korganlı üretici Mehmet Beldağ (64) ise yaşadıkları durumu, "Korgan'da yağmurdan kaçtık, Niksar'da adeta doluya tutulduk" sözleriyle anlattı. Üretim maliyetlerinin arttığını ifade eden Beldağ, "Ürün çok ama maliyetler arttı. Şu an neredeyse kafa kafaya geliyor. Üretici kazanamıyor, devletimiz buna bir çözüm bulsun. Korgan'da fındığımızı topladık, hasat ettik ama orada hava yağışlıydı. Niksar'a geldik, burada da yağmur var, hava olumsuz. Gel git, bunların hepsi masraf. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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