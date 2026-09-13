Ordu'da çocuklara iklim farkındalık etkinliği düzenlendi, tohum dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da çocuklara iklim farkındalık etkinliği düzenlendi, tohum dağıtıldı

Ordu\'da çocuklara iklim farkındalık etkinliği düzenlendi, tohum dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara iklim değişikliği ve doğal kaynakların verimli kullanımı anlatılırken vatandaşlara da çeşitli tohumlar dağıtıldı.

Ordu'da, COP31 hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlenirken, programda vatandaşlara da çeşitli tohumlar dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara; iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler aktarıldı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, vatandaşlara da tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Kız Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın (COP31) bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi. Konferansın dünyanın 190 ülkesini bir araya getireceğini belirten Yeniyıldız, organizasyonun Türkiye'nin iklim diplomasisini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ordu'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Yeniyıldız, "Çünkü iklim değişikliği aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir. Bu nedenle halkımızı bilgilendirdik. Yaptığımız çalışmalardan da stant açarak tanıtımını yaptık" dedi.

Proje hakkında bilgilendirilerek kendisine tohum hediye edilen Aysima Guguk ise etkinliğin bilgilendirici olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, COP31, Çevre, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ordu'da çocuklara iklim farkındalık etkinliği düzenlendi, tohum dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

16:00
Yüksel Yıldırım’dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
Yüksel Yıldırım'dan kendisini eleştiren taraftarına olay yanıt: Bu akşam kulübe gel
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 16:07:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da çocuklara iklim farkındalık etkinliği düzenlendi, tohum dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement