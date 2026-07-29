Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya, Aydın, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş ve Aydın Nazilli yangınlarının enerjisini düşürdük. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit, Altınoluk, Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.